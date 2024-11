(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 FI: Segreteria nazionale. Ottimo risultato in Liguria, grande consenso per nostre liste in Umbria ed Emilia-Romagna

La Segreteria nazionale di Forza Italia, riunita ieri a Roma, ha preso atto con grande favore degli ottimi risultati della campagna di tesseramento, che ha già superato i dati del 2023, mentre migliaia di nuove adesioni stanno pervenendo in queste ore alla sede centrale. L’ottimo successo di Forza Italia e del Centrodestra alle recenti elezioni regionali in Liguria, e il grande consenso che stiamo registrando intorno alle nostre liste in Umbria ed in Emilia-Romagna, sono tra i fattori che hanno fortemente incrementato in questi giorni la richiesta di adesione al nostro Movimento. Tale incremento ha addirittura creato delle difficoltà tecniche nella gestione dei pagamenti elettronici, che ha rallentato e reso difficile in questi giorni la procedura di adesione per molti cittadini. Per questo, venendo incontro alla richiesta avanzata da molti territori, e per dare la possibilità di aderire al grande numero di italiani che lo stanno chiedendo, la Segreteria ha deciso di prorogare la chiusura delle adesioni al 30 novembre 2024. Questo non soltanto nelle tre regioni impegnate nelle elezioni regionali (Liguria, Umbria ed Emilia Romagna) nelle quali è obiettivamente impossibile conciliare le esigenze della campagna elettorale con quelle della promozione e della gestione del tesseramento, ma nell’intero territorio nazionale. Tale decisione non avrà alcuna influenza sul regolare svolgimento dei congressi cittadini previsti nel prossimo anno, che avranno inizio, come stabilito, il 1° febbraio 2025. La Segreteria ha anche ascoltato e fatto propria l’analisi del voto il Liguria illustrata dal Segretario nazionale Antonio Tajani, e sempre su iniziativa del Segretario ha dedicato una riflessione preliminare, da approfondire nei prossimi giorni, alla manovra economica, alla quale Forza Italia non farà mancare contributi costruttivi per superare alcune criticità residue.

