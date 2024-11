CS – Scatigna (FdI): “Solidarietà al Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato”

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

La demonizzazione dell’avversario è lo sport preferito di certa sinistra

populista e antipolitica che abbiamo imparato ad “apprezzare” negli anni: è

la cifra della incapacità di riconoscere meriti e, soprattutto, di

accettare la volontà degli elettori quando gli esiti delle tornate

elettorali sono sfavorevoli. E così, dopo aver perso anche in Liguria

un’altra competizione regionale, il centrosinistra attacca il

Sottosegretario Gemmato sulla base di un presunto conflitto di interessi

che, documenti ufficiali alla mano del Garante dall’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, non esiste. L’ennesima brutta figura

collezionata dalla sinistra che si diverte ad esporre al pubblico ludibrio

chi ha la sola colpa di non far parte del variopinto carrozzone del campo

largo. All’On. Marcello Gemmato la mia solidarietà e la mia stima per

quanto sta facendo nel delicato dicastero della Sanità. Una materia sulla

quale, peraltro, la sinistra dovrebbe rimboccarsi le maniche in quelle

regioni, come la Puglia, dove da 20 anni si registrano “disastri a

orologeria”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna

