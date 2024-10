(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 *Scuola -Sciopero = *

*On. Elisabetta Piccolotti (Avs): *

*Al governo Meloni non interessa niente di scuola e università. *

*Oggi in piazza, domani al governo del Paese per riparare i loro danni.*

Dell’istruzione non gliene importa niente: è per questo che questa mattina

eravamo in tante e in tanti a protestare, per i tagli alla scuola, per la

scarsità di investimenti, per il sistematico ricorso al lavoro precario di

chi deve insegnare alle giovani generazioni.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra

C’erano mille necessità – prosegue la parlamentare rossoverde della

commissione cultura di Montecitorio – e questa manovra non risponde a

nessuna. Niente su tempo pieno e tempo prolungato, niente sulle classi

troppo numerose, niente su stabilizzazione dei precari della scuola e

niente su quelli dell’università. Solo tagli e tagli e ancora tagli. Perché

nella mente di Valditara e Bernini la scuola e l’università di qualità non

devono essere quelle pubbliche ma solo quelle private, a pagamento, solo

per chi se lo può permettere.

Andranno avanti – conclude Piccolotti – con la loro idea di istruzione

asservita alle imprese, a propugnare la loro idea di scuola che deve

educare alla Patria e all’obbedienza, a punire chi osa dissentire. Ci

troveranno sulla loro strada, nelle assemblee, nelle manifestazioni e nelle

aule parlamentari. Finché verrà il tempo in cui governeremo e dovremo

riparare a tutti i loro danni.

Roma, 31 ottobre 2024