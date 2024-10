OpenAI lancia la ricerca ChatGPT: Risposte rapide con fonti web per migliorare l’esperienza utente

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

Giovedì scorso, OpenAI ha annunciato il lancio della ricerca ChatGPT, una nuova funzionalità progettata per potenziare le capacità di risposta dell’assistente virtuale con collegamenti a fonti web aggiornati e rilevanti. Questa novità mira a rendere l’interazione più precisa e tempestiva, consentendo agli utenti di accedere direttamente alle informazioni di attualità e ai dettagli contestuali senza dover abbandonare la piattaforma.

“ChatGPT ora può cercare sul web in un modo molto migliore di prima”, ha dichiarato OpenAI in un recente post sul blog. “È possibile ottenere risposte rapide e tempestive con link a fonti web pertinenti, per le quali in precedenza avresti dovuto andare su un motore di ricerca.”

Come funziona la ricerca ChatGPT

La nuova funzione di ricerca di ChatGPT, attualmente disponibile per gli utenti di ChatGPT Plus, Team e per coloro che sono iscritti alla lista d’attesa di SearchGPT, sarà accessibile su chatgpt.com e sulle applicazioni desktop e mobili. La funzionalità agli utenti permette di decidere se affidare a ChatGPT la scelta di effettuare una ricerca automatica sul web, in base al tipo di richiesta formulata, o di eseguire la ricerca manualmente attraverso un’icona dedicata.

Questa integrazione offre una modalità di ricerca che, combinata con un’interfaccia in linguaggio naturale, si propone di semplificare l’accesso a contenuti aggiornati come risultati sportivi, notizie, quote di borsa e previsioni meteo, rendendo l’esperienza utente più fluida e completa . La ricerca ChatGPT mira infatti ad eliminare il tradizionale passaggio all’uso di motori di ricerca esterni, fornendo risultati integrati e personalizzati.

Collaborazioni e nuove categorie di informazione

OpenAI ha stretto nuove collaborazioni con fornitori di dati e servizi di notizie, puntando così ad ampliare le categorie d’informazione che ChatGPT può fornire in tempo reale. Tra le nuove categorie disponibili spiccano meteo, finanza, sport e notizie. Inoltre, sono stati implementati design visivi per migliorare la chiarezza e la navigabilità dei risultati in base alla categoria di informazione.

Una strategia per affrontare la competizione

Questa iniziativa di OpenAI arriva in un momento di crescente competizione nel settore della ricerca online, con grandi attori come Google e Bing (di Microsoft) che sviluppano costantemente nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale per mantenere la propria posizione di leadership. La ricerca ChatGPT offre quindi a OpenAI un’opportunità di differenziarsi, offrendo un sistema di risposta che combina il potere dell’elaborazione del linguaggio naturale con la praticità di risposte efficaci e contestuali.

Futuri sviluppi e accesso generalizzato

OpenAI ha annunciato che l’accesso alla funzione di ricerca ChatGPT sarà progressivamente esteso anche agli utenti Enterprise ed Edu nelle prossime settimane, con un rilascio previsto per tutti gli utenti della versione gratuita nei prossimi mesi.

Grazie alla nuova funzione di ricerca, OpenAI punta a consolidare il ruolo di ChatGPT come assistente virtuale versatile e aggiornato, rispondendo alla crescente domanda di un accesso rapido a informazioni accurate e dettagliate in un contesto sempre più digitalizzato e competitivo.