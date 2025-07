Sicurezza, proseguono i controlli sul territorio: un arresto, identificazioni e sanzioni

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, nell’ottica di un rafforzamento delle misure per garantire maggiore sicurezza. A Lavinio, in particolare, la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti, al tempo stesso sono state identificate un centinaio di persone.

Al centro di Anzio, invece, controlli congiunti della Polizia locale e dei Carabinieri per accertamenti sulla regolarità amministrativa, con due sanzioni elevate per maggiore occupazione di suolo pubblico rispetto a quello autorizzato.

“Il costante confronto con le forze di polizia – spiega l’assessore alla sicurezza, Catello Somma – porta a verifiche quotidiane nelle zone sensibili della città. Attività che saranno intensificate nei giorni a venire”.

