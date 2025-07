(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

AUTOSTRADE. ALMICI (FDI): NO PEDAGGIO SU CORDA MOLLE, GRAZIE A GOVERNO MELONI SI INVERTE LA ROTTA

“Le parole del Ministro Salvini in risposta al Question Time odierno fugano ogni dubbio: nessun pedaggio sarà applicato sulla cosiddetta ‘corda molle’ per tutto il 2025. Una conferma importante che va nella direzione che da tempo sosteniamo: tutelare il territorio bresciano e scongiurare aggravi per cittadini, lavoratori e imprese. Come ha detto il ministro nel 2017, con il Governo Delrio, si avviò un percorso che prevedeva il pedaggiamento anche di questo tratto. Oggi, grazie all’impegno del Governo Meloni, stiamo invertendo quella rotta, nel rispetto della legge e attraverso un’attenta istruttoria che ha già raccolto pareri favorevoli da parte di numerosi soggetti coinvolti. Il Ministero sta monitorando con attenzione i flussi di traffico e ha ribadito che non intende gravare sul territorio con nuovi costi. È un segnale politico chiaro, che va rafforzato: continuerò a lottare affinché non venga mai introdotto il pedaggio su questo tratto strategico. Serve coerenza e ascolto delle esigenze locali. È quello che stiamo facendo, in netta discontinuità con chi in passato ha aperto alla possibilità di introdurre il pedaggio. Da parte mia, l’impegno resta massimo per tutelare famiglie, pendolari e imprese della nostra provincia”. Lo dice Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.

