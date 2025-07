(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 INTERGRUPPO PALESTINA: “ABBIAMO CANDIDATO ALBANESE AL NOBEL PER LA PACE”

Roma, 16 luglio – “Oggi abbiamo ufficialmente proposto al comitato del Premio Nobel di Oslo la candidatura al Nobel per la Pace 2026 di Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. E’ la nostra risposta alle indegne sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro di lei come ritorsione per le sue coraggiose denunce dei crimini di Israele e delle complicità internazionali. In un momento in cui la violenza, l’ingiustizia e l’impunità minacciano di erodere la nostra coscienza morale collettiva, conferire il Premio Nobel per la Pace a Francesca Albanese significherebbe riaffermare la centralità della dignità umana e del diritto internazionale nel contrastare l’ingiustizia e nel costruire la pace. Con questa candidatura, intendiamo non solo rendere omaggio al coraggio e alla professionalità della relatrice speciale Albanese, ma anche riconoscere il significato universale del suo lavoro a favore di una pace fondata sulla giustizia, l’uguaglianza e l’autodeterminazione del popolo palestinese”.

Lo affermano i parlamentari e le parlamentari dell’intergruppo per la pace tra Palestina e Israele, coordinato dalla deputata M5S Stefania Ascari, che hanno sottoscritto la candidatura di Albanese al Nobel per la Pace.

