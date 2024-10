(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 IMMIGRAZIONE: MONTARULI (FDI), RICHIESTA TRIBUNALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

UE MOSSA IDEOLOGICA

“Basta leggere il decreto sui paesi sicuri nella propria interezza,

compresa la parte riservata al Presidente della Repubblica, per rendersi

conto che applicare le regole volute dal governo Meloni significa applicare

i principi europei. La richiesta del tribunale alla Corte di giustizia

europea e’ una mossa ideologica, come dimostrano i richiami che non serve

commentare se non per ricordare che la certezza del diritto non ammette

paradossi ma norme puntuali, come quelle fissate dalla legislazione

italiana in tema di immigrazione, sulla cui applicazione non si possono

sottrarre”.

Così ad Agorà Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera che continua: “proprio i 5 Stelle parlano di costi in riferimento al

protocollo in Albania? Quanto ci è costata e quanto costa invece

l’immigrazione clandestina? Un prezzo ben più alto ed inaccettabile, mentre

il protocollo in Albania e’ un modello in Europa che altri paesi vogliono

copiarci”.