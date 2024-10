(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Ex Blutec, Albano: «Raccogliamo i risultati del nostro impegno. Siamo a fianco di lavoratori e imprenditori»

«L’assessorato regionale del Lavoro ha seguito con attenzione l’intero percorso che ha portato il gruppo Pelligra ad acquisire lo stabilimento ex Blutec di Termini Imerese. Con l’ufficializzazione della vendita, raccogliamo i risultati concreti del nostro impegno, anche finanziario, per tutelare tutti i lavoratori, sia quelli che saranno assunti sia quelli che saranno avviati ai prepensionamenti». Lo dichiara l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano.

«Esprimo soddisfazione per quanto fin qui fatto in sintonia con il presidente della Regione, Renato Schifani, e gli altri componenti della giunta di governo, e dichiaro la disponibilità del mio assessorato, attraverso le politiche attive del lavoro, a essere a fianco degli imprenditori. Dopo oltre un decennio di fallimenti e inoperosità, mi auguro che la vendita dello stabilimento possa rappresentare la prima pietra per costruire una “casa” in grado di accogliere le tante imprese che intendono investire nell’area industriale di Termini Imerese e in tutta l’Isola. Si tratta di una scommessa che abbiamo accettato e questo primo risultato giustifica i nostri sforzi».

