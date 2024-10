(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

ELEZIONI RINNOVO RSU RLS TV 2000

MUSCARELLA: «FNC UGL COMUNICAZIONI SI AFFERMA

PRIMO SINDACATO»

Roma, 31 ottobre 2024

Si sono concluse mercoledì 30 ottobre, con la partecipazione dell’80% dei lavoratori, le elezioni per

il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria presso TV 2000, società del settore RadioTV

private, che opera su tutti i fronti del settore comunicazioni (on air, online e offline). La

Federazione Nazionale Comunicazioni UGL Comunicazioni ha ottenuto il 65% dei voti, con il

riconoscimento di due eletti su tre in seno alla RSU e con l’attestazione del proprio candidato a

rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

“L’UGL Comunicazioni si è così determinata quale prima forza sindacale all’interno di questa

media company conosciuta e affermata a livello nazionale nel panorama televisivo e radiofonico

italiano», ha dichiarato al termine dello spoglio il Segretario Generale, Salvatore Muscarella, «La

nostra Organizzazione si è fortemente impegnata perché i lavoratori potessero indicare la propria

rappresentanza sindacale per mezzo di elezioni democratiche; ora è il momento di riprendere un

fattivo e auspichiamo proficuo confronto con la parte aziendale, sia per finalizzare al meglio gli

impegni che tutta l’azienda si troverà a dover affrontare con l’apertura e le celebrazioni

dell’imminente anno giubilare, sia per concretizzare il riconoscimento dei giusti risultati per i

lavoratori. Oggi vediamo premiato il nostro impegno, e confermiamo, quale prima forza sindacale,

la nostra volontà a perseguire tali obiettivi».

Il Segretario Nazionale per le Radiotelevisioni Private, Stefano Ricci ha voluto ringraziare “Mario

De Luca, Goffredo Merolla e tutti i dirigenti sindacali della FNC UGL Comunicazioni all’interno di

TV 2000 per il loro preziosissimo contributo a questo risultato, che ci rende profondamente

orgogliosi, nonché tutti i lavoratori che hanno dato sostegno e forza a questa Organizzazione con il

loro voto: i rappresentanti sindacali e per la sicurezza eletti oggi sapranno, con il costante aiuto

della Segreteria Nazionale, ascoltare e rappresentare con competenza e dedizione le esigenze di tutti

i reparti produttivi ed amministrativi, così lavorando per creare un’identità aziendale forte e coesa

ed una soddisfazione che veda partecipi tutti i lavoratori”.