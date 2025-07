CS Ai.Bi. Risultati progetto a sostegno dei profughi ucraini

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

PROGETTO NO. 05/UCR/012832 PACE: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA, CULTURA, EDUCAZIONE

FINANZIATO DALLA AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Si conclude il progetto PACE: Protezione, Accoglienza,

Cultura, Educazione. 16 mesi di intervento umanitario e

inclusivo a sostegno dei profughi ucraini

Chișinău, giugno 2025

Ai.Bi. – Amici dei Bambini ETS, con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

(AICS) Kiev, e in collaborazione con le organizzazioni locali AO DEMOS e AO Centro di Cooperazione Sud

(CCS), ha concluso con successo il progetto PACE – Protezione, Accoglienza, Cultura, Educazione, attivo

dal 29 febbraio 2024 al 30 giugno 2025. Un progetto pensato come risposta concreta e multisettoriale ai

bisogni urgenti e di medio termine dei profughi ucraini accolti in Moldova e delle famiglie vulnerabili nelle

comunità locali dei distretti di Edineț, Dondușeni, Căușeni, Ștefan Vodă e Anenii Noi.

Favorire l’inclusione dei profughi e rafforzare le comunità ospitanti

Presente in Moldova da oltre vent’anni, Ai.Bi. è stata tra le prime realtà internazionali ad attivarsi

all’indomani dell’inizio della guerra in Ucraina, fornendo assistenza umanitaria ai rifugiati al confine. Con

il progetto PACE, ha rafforzato il proprio impegno attraverso un intervento che ha integrato educazione,

protezione, salute mentale e sostegno materiale, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il

benessere psicosociale di oltre 1600 bambini e 950 famiglie. Un impegno i cui risultati emergono con

chiarezza.

EDUCAZIONE – Ludoteche e Ludobus per promuovere l’inclusione attraverso l’educazione non formale

• Cinque ludoteche operative nei distretti di Dondușeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Căușeni ed Edineț,

attrezzate per attività educative e ricreative rivolte a bambini e famiglie.

• Un Ludobus attivo nelle aree rurali della Moldova, per portare l’educazione direttamente nei villaggi

meno serviti.

• 4686 bambini coinvolti nelle attività itineranti del Ludobus.

• 1609 bambini hanno partecipato alle attività di educazione non formale all’interno delle ludoteche.

• 55 eventi culturali organizzati con cadenza mensile nelle ludoteche, con oltre 1000 partecipanti.

• 270 famiglie sensibilizzate sui diritti all’educazione, mentre 26 insegnanti hanno ricevuto una

formazione specifica su educazione inclusiva, protezione dell’infanzia e gestione dei bisogni educativi

speciali.

SALUTE – Supporto psico-emotivo per bambini, adolescenti e genitori

• 1713 bambini hanno ricevuto assistenza attraverso attività per la salute mentale, inclusi 38 minori

con disabilità.

• 637 adolescenti hanno partecipato a sessioni tematiche dedicate alla gestione delle emozioni e delle

relazioni.

• 741 genitori e caregiver sono stati accompagnati con supporto psicologico individuale e attività di

gruppo a carattere creativo.

• 500 kit per l’igiene mestruale sono stati distribuiti a ragazze adolescenti, accompagnati da incontri

informativi accessibili, inclusivi e culturalmente sensibili.

PROTEZIONE – Orientamento, assistenza e percorsi di integrazione sociale

• 612 famiglie hanno beneficiato di attività di informazione e consulenza personalizzata, anche

all’interno dei centri per rifugiati, per facilitare l’accesso ai servizi essenziali (sanità, istruzione,

assistenza sociale).

• Sono stati attivati due sportelli informativi, presso le sedi di CCS a Căușeni e Demos a Edineț,

offrendo supporto diretto e mirato; 158 beneficiari hanno inoltre ricevuto assistenza tramite le linee

telefoniche dedicate. I materiali informativi sono stati tradotti in tre lingue per garantirne

l’accessibilità a tutti.

• 241 persone sono state accompagnate in percorsi di orientamento e inserimento lavorativo, con

risultati concreti: 147 di loro hanno già trovato un impiego.

ASSISTENZA MATERIALE – 6200 voucher per sostenere le famiglie più vulnerabili

• 955 famiglie in condizioni di vulnerabilità hanno ricevuto complessivamente 6200 voucher

prepagati, utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, abbigliamento, prodotti

sanitari e per l’igiene personale) presso una rete di fornitori locali selezionati tramite gara pubblica

in cinque distretti, generando un impatto economico positivo sulle comunità coinvolte.

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E IMPATTO – Trasparenza, visibilità e voce ai protagonisti

• Il progetto è stato accompagnato da un’attenta attività di monitoraggio mensile e trimestrale, con

il coinvolgimento costante dei team di progetto in Italia e Moldova, a garanzia della qualità e

dell’efficacia degli interventi.

• Sono stati prodotti oltre 15 strumenti informativi e promozionali, tra cui flyer, banner, articoli,

brochure, t-shirt e attestati, tradotti in quattro lingue: rumeno, ucraino, inglese e russo, per garantire

la massima accessibilità e inclusività.

• Le campagne di comunicazione, online e sulla stampa, hanno dato voce ai beneficiari attraverso

storie personali, testimonianze e racconti di resilienza, condivisi sul sito ufficiale http://www.aibi.it e sui

principali canali social dell’organizzazione.

Un progetto per, con e a favore delle persone