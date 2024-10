COMUNICATO STAMPA – BENEVENTO: IL PREFETTO RAFFAELA MOSCARELLA FA VISITA AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI.

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

BENEVENTO: IL PREFETTO RAFFAELA MOSCARELLA FA VISITA AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI.

Questa mattina, il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, insediatosi nel capoluogo sannita lo scorso 3 ottobre, si è recato in visita istituzionale presso la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, in via Meomartini, dove è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Enrico Calandro.

Dopo la resa degli onori tributata dalla Guardia di Carabinieri in Grande Uniforme Storica, l’Autorità di Governo ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti delle Compagnie dipendenti nonché una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia.

Nel corso dell’incontro, il Colonnello Calandro ha illustrato al Prefetto l’andamento della situazione sotto i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché le principali problematiche del capoluogo e della provincia sannita, sotto l’aspetto socio-economico.

Il Prefetto, nella circostanza, ha sottolineato la perfetta sintonia e collaborazione operativa che intercorre tra la Prefettura e l’Arma ed ha preso cognizione di dettagli sui comandi a presidio dei 78 comuni, distribuiti nell’intera provincia sannita, che si avvale anche delle competenze del Gruppo Forestale Carabinieri e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

A seguire la dott.ssa Moscarella ha visitato la Centrale Operativa, intrattenendosi con gli operatori del numero unico europeo per le emergenze (NUE) “112”. Al rappresentante del Governo sul territorio è stata illustrata brevemente la funzione di quel reparto, vero e proprio centro motore e strumento fondamentale per lo sviluppo di tutta l’attività istituzionale dell’Arma nella provincia.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività istituzionale e l’abnegazione del personale dell’Arma per il servizio a favore dei cittadini e delle Istituzioni a tutela della legalità e la serena convivenza della comunità.

