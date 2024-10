Comunicato ATS Brianza – Un corso dedicato ai rischi alimentari e ambientali

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

Al Belvedere di Palazzo Pirelli a Milano, ATS Brianza fa scuola con un corso dedicato agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ATS lombarde

Si è svolto nella giornata di ieri, 30 ottobre, nella sala Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli a Milano, il corso “Eventi correlati a rischi alimentari e ambientali” organizzato da ATS Brianza in collaborazione con Regione Lombardia e destinato agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ATS lombarde.

Il Direttore della Struttura Complessa di Igiene Alimenti e Nutrizione di ATS Brianza, Dr. Marcello Tirani, sottolinea come “l’obiettivo del corso è stato quello di integrare e uniformare le competenze del personale coinvolto a livello regionale nella attività di controllo ufficiale e nella gestione di segnalazioni correlate all’esposizione a potenziali fattori di rischio alimentari e ambientali. Per fare ciò abbiamo condiviso con i partecipanti la conoscenza delle più frequenti fonti di rischio alimentare e ambientale (come tossine, funghi, monossido di carbonio, adulterazioni alimentari, droghe), della normativa di riferimento e dei potenziali risvolti per la salute umana, al fine di migliorare la gestione di eventuali segnalazioni e dei controlli ufficiali”.

Non sono infatti rari gli eventi di intossicazione conseguenti alla presenza negli alimenti o nell’ambiente di sostanze potenzialmente dannose. Il crescente numero di segnalazioni di problematiche clinico-tossicologiche a cui il personale del Dipartimento Igiene deve far fronte, ha fatto emergere la necessità di implementare la conoscenza degli operatori in materia di rischi alimentari/ambientali e di potenziali ripercussioni per la salute umana.

La giornata di lavoro è iniziata con i saluti istituzionali della Unità Organizzativa Prevenzione di Regione Lombardia e ha proseguito con la docenza del Dr. Locatelli Carlo Alessandro, del Centro Antiveleni e Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici Maugeri – IRCCS Pavia. Il Dr. Locatelli ha presentato ai discenti diversi argomenti:

Centro Antiveleni: ruolo, funzioni, attività

Intossicazioni da alimenti e bevande

Intossicazioni ed errori in ambiente domestico

Rischi chimici: intossicazioni da monossido di carbonio e da fumi di incendio

Nuove droghe – Nuove sostanze psicoattive

Antidoti: l’esempio dello ioduro di potassio in Italia e in Lombardia