Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Scuola, Bucalo (FdI): merito e stipendi più alti per i docenti

“La firma del nuovo contratto per il personale scolastico, l’adozione di stipendi più alti per i docenti, la riforma della formazione tecnico-professionale, l’attivazione del Liceo del Made in Italy, le nuove procedure di reclutamento per i docenti e lo stanziamento di 545 miliardi di euro contro la dispersione scolastica e di 950 milioni di euro per le discipline STEM, costituiscono alcuni importanti riconoscimenti per un ambito essenziale e strategico come la scuola. Si tratta di dati che rispecchiano un grande lavoro svolto nella realizzazione di straordinarie operazioni di tutela della scuola del merito, messo a punto dal Governo Meloni. In questi due anni ci siamo impegnati molto per perseguire con forza tutti gli obiettivi prestabiliti sin dal nostro insediamento e continueremo senza indugio”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, componente della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.

