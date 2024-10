(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 30 ottobre 2024

Oggi question time con i ministri Ciriani, Nordio, Calderone e Roccella

Si svolge oggi, mercoledì 30 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in

diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a

un’interrogazione sulle iniziative urgenti per rafforzare la sicurezza delle banche dati

pubbliche contenenti dati sensibili, in relazione a recenti attacchi informatici (Faraone

– IV-C-RE). Risponde, inoltre, a un’interrogazione – rivolta al ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti – sulla modifica delle tariffe di accesso alle zone a

traffico limitato, anche in vista del Giubileo della Chiesa cattolica (Foti – FDI).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative

normative volte al rafforzamento dei poteri di controllo del pubblico ministero in

ordine all’attività di intercettazione di comunicazioni svolta dalla polizia giudiziaria

(Calderone – FI-PPE); sulle iniziative normative per contrastare l’accesso illegale alle

banche dati e la violazione della riservatezza (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulla

revisione delle politiche del Governo in materia di intercettazioni e iniziative volte a

potenziare le infrastrutture informatiche del Ministero in relazione ad attacchi esterni

(D’Orso – M5S).

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a

interrogazioni sulle iniziative volte a prevedere una disciplina a tutela della categoria

dei cosiddetti rider, con particolare riferimento a parametri minimi di sicurezza in

caso di emergenze meteorologiche (Onori – AZ-PER-RE); sulle iniziative per

contrastare il fenomeno dei bassi salari con particolare riferimento ai lavoratori delle

aziende appaltatrici, anche in relazione alla vicenda dei lavoratori di una ditta in

appalto per il marchio Ferrero (Grimaldi – AVS).

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella,

risponde a interrogazioni sulle dichiarazioni relative ad asseriti obblighi per i medici

derivanti dalla recente normativa in materia di perseguibilità del reato di surrogazione

di maternità commesso all’estero (Magi – Misto-+Europa); sull’assegnazione dei

fondi stanziati per il cosiddetto reddito di libertà e per le politiche di prevenzione e

contrasto della violenza contro le donne (Ferrari – PD-IDP); sulle iniziative volte a

salvaguardare l’istituto dell’assegno unico e universale in relazione alle contestazioni

della Commissione europea (Ravetto – Lega).

