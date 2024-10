Full Color, i giovedì sera di Palazzo delle Papesse si colorano con la palette di Julio Le Parc: dal 7 novembre al 2 gennaio ogni giovedì dalle ore 18 alle 21,30 visite guidate, installazioni, apericena e dj set nella corte dello storico edificio

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

FULL COLOR

I GIOVEDÌ SERA DI PALAZZO DELLE PAPESSE

SI COLORANO CON LA PALETTE DI JULIO LE PARC

Dal 7 novembre al 2 gennaio ogni giovedì dalle ore 18 alle 21,30 visite guidate alla mostra “Julio Le Parc. The Discovery of Perception”, installazioni, apericena e dj set nella corte del Palazzo. Ogni serata sarà dedicata ad un colore differente della gamma di 14 colori che caratterizzano le opere dell’artista argentino

Con Full Color, le sere dei giovedì di novembre e dicembre si tingono di colori a Palazzo delle Papesse. Dalle ore 18 spazio a visite guidate, apericena e dj set tra le installazioni allestite al piano terra. Per i possessori del biglietto d’ingresso e della Tessera del Curioso, si terrà una visita guidata gratuita, dalle 18 alle 19, alla mostra “Julio Le Parc. The Discovery of Perception”. Dieci serate dal 7 novembre al 2 gennaio accoglieranno i visitatori sempre con un colore differente selezionato tra la palette di 14 colori che utilizza l’artista argentino per le sue opere. “Papesse Full Color”, con il calendario di eventi messo a punto da Opera Laboratori, consentirà attraverso delle aperture straordinarie serali dello storico Palazzo di avvicinare il pubblico, qualunque età abbia, all’arte e ampliare lo sguardo dello spettatore, indagando nelle pieghe della realtà. A completare gli eventi proiezioni immersive, spettacoli di luci e colori, la musica con il dj set e l’apericena dedicato con tapas e cocktail coloratissimi ispirati ai capolavori dell’artista.

Opera Laboratori ha realizzato una card, la Tessera del Curioso, con la quale è possibile partecipare con agevolazioni a tutte le iniziative in calendario.

