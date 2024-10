Concerto “Il Belcanto Italiano” al Museo dei Brettii e degli Enotri: la voce del tenore Rosario Di Mauro incanta con le grandi arie d’opera

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

Sabato 2 novembre, alle ore 18.00, il Museo dei Brettii e degli Enotri sarà il palcoscenico per una serata dedicata alla tradizione musicale italiana. Nell’ambito della XXV Stagione Concertistica Internazionale “Autunno Musicale”, andrà in scena “Il Belcanto Italiano”, un concerto che vedrà protagonista il tenore Rosario Di Mauro, accompagnato al pianoforte dalla talentuosa Michela Senzacqua

Questo evento promette di incantare il pubblico con un repertorio di celebri arie d’opera italiane, scritte per valorizzare la potenza espressiva della voce maschile. Rosario Di Mauro, noto per la sua sensibilità interpretativa e il timbro appassionato, eseguirà alcune delle arie più amate del repertorio lirico italiano, portando sul palco l’eleganza e l’intensità che contraddistinguono il belcanto.

L’accompagnamento pianistico di Michela Senzacqua arricchirà l’esibizione, dando risalto alle sfumature delle opere e offrendo una cornice musicale raffinata che metterà in luce l’interazi

La XXV Stagione Concertistica Internazionale “Autunno Musicale”, un appuntamento annuale per gli appassionati di musica classica, prosegue con questo evento nella sua missione di portare a Cosenza interpreti di alto livello e repertori selezionati per valorizzare il patrimonio musicale italiano ed europeo.

L’ingresso è un’occasione per riscoprire la bellezza senza tempo dell’opera italiana e lasciarsi trasportare dalla potenza emotiva del tenore, in una serata che celebra il belcanto italiano in una cornice suggestiva e ricca di storia come quella del Museo dei Brettii e degli Enotri.

Rosario Di Mauro – tenore

Nato a Catania, inizia lo studio del canto lirico sotto la guida del soprano Margherita Rinaldi a Firenze.Consegue con il massimo dei voti la laurea di II livello in canto lirico presso il Conservatorio di Musica “A.Vivaldi” di Alessandria e il diploma vecchio ordinamento in chitarra classica presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Si perfeziona come allievo effettivo all’ “Accademia Chigiana di Siena” nella classe di canto del maestro William Matteuzzi. Ottiene il Secondo premio al “Concorso Lirico Internazionale Città di Monterosso al Mare Cinque Terre 2016” con presidente della giuria il soprano Luisa Maragliano. Attivo sia nella musica barocca che nel repertorio belcantistico e da camera, tra i ruoli operistici in cui si è esibito ci sono: Nemorino nell’Elisir d’Amore al “Festival Internazionale Scatola Sonora”, il Conte d’Almaviva nel Barbiere di Siviglia di Rossini al “Teatro Comunale Pavarotti di Modena”, Ferrando nell’opera Così Fan Tutte di Mozart alla stagione lirica del “Teatro Rosetum” di Milano, Lucano nell’Incoronazione di Poppea di Monteverdi al “Festival Corti Chiese e Cortili” di Bologna, il Pescatore nell’opera La Falena di Antonio Smeraglia alla stagione “Serate Musicali” di Milano con registrazione del disco dal vivo per l’etichetta Bongiovanni.

Michela Senzacqua – pianoforte

Nata a Roma, ha iniziato lo studio del pianoforte con il m° Donella D.Alessio. Diplomatasi nel 1992 presso il Conservatorio di Musica “E.Refice” nella scuola pianistica del M° Cecilia De Dominicis, in seguito partecipa a diversi corsi di perfezionamento in pianoforte a quattro mani e musica da camera. Ha al suo attivo numerosi concerti: Auditorium Morlacchi di Perugia, Teatro Poliziano di Montepulciano, Landerskonservatorium di Innsbruck , Teatro Santa Francesca Romana, Teatro Greco, Teatro Ghione, Sant Paul into the wall, Villa Lais, Palazzo Barberini,Auditorium Cavour, Centro Letterario del Lazio, Museo degli Strumenti Musicali in Roma e per diverse organizzazioni di volontariato tra cui Rotary Club, F.A.I. di Salerno. Ha seguito corsi di musica da camera e solistica con Lya De Barberiis, e con Malcom Bilson e Bart van Oort per quanto riguarda la prassi esecutiva sul Fortepiano. Ha conseguito, con il massimo dei voti, la Laurea di Secondo Livello in Pianoforte Storico e Fortepiano presso il Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia.