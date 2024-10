[Comune Palermo] Protocollo d’intesa tra Comune di Palermo e il Comitato coordinatore Tamil. Dichiarazione vice presidente vicario del Consiglio comunale Mancuso

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 «Esprimo grande apprezzamento per l’approvazione in Giunta comunale dello

schema protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e il Comitato

coordinatore Tamil.

Il Comune di Palermo e il Comitato Coordinatore Tamil – così recita lo

schema – si impegnano a riconoscere il genocidio degli Eelam Tamil,

continuare a favorire una solida rete di cooperazione e di solidarietà tra

la Città di Palermo e la comunità Tamil per concretizzare una piena

integrazione sociale e la valorizzazione delle rispettive culture,

attraverso la promozione e la condivisione di iniziative aperte alla

cittadinanza che favoriscano la divulgazione della storia, della cultura e

dell’identità Eelam Tamil; la collaborazione tra le due parti per la

commemorazione delle vittime Eelam Tamil del genocidio e, in particolare,

delle vittime di Mullivaikkal, attraverso un evento da celebrarsi nel

Giardino dei Giusti, il 18 maggio di ogni anno; la collaborazione tra le

due parti per la commemorazione dei martiri caduti nella lotta per la

liberazione della nazione Eelam Tamil in occasione del cosiddetto “Maveerar

Naal”, da celebrarsi in data 27 novembre di ogni anno.

Eventi che vengono celebrati a livello mondiale in tutti i Paesi in cui

risiede la diaspora Eelam Tamil».

Lo dichiara il vice presidente vicario del Consiglio comunale Giuseppe

Mancuso.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo