(ARC) Sanit: Riccardi, attivate le 12 Centrali operative territoriali

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 L’assessore in Consiglio: previste dal Pnrr, sono la “cabina di

regia” per la presa in carico dei pazienti fragili

Pordenone, 30 ott – “Rispetto all’attivazione delle dodici

Centrali operative territoriali, previste con fondi del Pnrr di

circa 4 milioni di euro, il target previsto dalla programmazione

regionale ? stato raggiunto con l’attivazione di tutte le

Centrali operative territoriali previste. Non c’?, perci?, alcuna

necessit? di manovre correttive rispetto a questo obiettivo”.

Lo ha confermato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo

Riccardi, questa mattina in Consiglio regionale rispondendo a

un’interrogazione in merito alle Centrali operative territoriali

previste dal Pnrr.

Il Piano prevede una Centrale operativa territoriale ogni

centomila residenti al fine della valutazione multidimensionale e

presa in carico unitaria socio-sanitaria delle segnalazioni non

urgenti di pazienti fragili a livello distrettuale da parte di

vari operatori della rete di servizi territoriali. Le Centrali

operative – che non sono strutture fisiche, ma rappresentano una

facility aziendale che accelera la comunicazione tra i vari

servizi territoriali – avranno, dunque, una funzione di cabina di

regia tra i diversi servizi per i pazienti presi in carico.

“Con una delibera di Giunta dello scorso 20 settembre – ha

ricordato Riccardi – abbiamo ufficializzato il raggiungimento

degli obiettivi rispetto all’attivazione sui diversi territori

distrettuali delle Centrali operative. Inoltre, lo scorso 25

ottobre, nella riunione con l’Unit? di missione si ? arrivati

alla certificazione del raggiungimento del target degli obiettivi

del Pnrr. A breve – ha concluso l’assessore – si concluder? anche

il percorso con il livello centrale”.

