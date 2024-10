(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 AL VIA LUCCA COMICS & GAMES: RAI KIDS FESTEGGIA IL 50° ANNIVERSARIO DI HELLO KITTY E GIOCA A SUPER SPIKEBALL

Lucca, 30 ottobre 2024

Con l’inaugurazione dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, prendono il via al Family Palace anche le attività di Rai Kids, la direzione Rai dedicata alle produzioni per bambini e ragazzi. Per cinque giorni, fino a domenica 3 novembre, saranno protagonisti fumetti, giochi, videogiochi, cinema, serie tv, animazione, anime, cosplay, narrativa, fantasy, musica e grande spettacolo.

Il Real Collegio di Lucca, trasformato in Family Palace, è il quartier generale, dove il pubblico può trovare ogni giorno attività di gioco e meet & greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp. Tutti i giorni i bambini potranno incontrare Hello Kitty e fare selfie con la speciale torta che celebra il 50° anniversario di Hello Kitty, protagonista della serie prodotta da Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids, e in onda tutti i giorni su RaiYoyo e RaiPlay.

Venerdì 1 novembre, alle 17.30, ci sarà una speciale festa con Hello Kitty, che accoglierà bambini e adulti nel secondo chiostro Family Palace, per il taglio di una grande torta di compleanno, realizzata in collaborazione con Unicoop Firenze.

Sabato 2 novembre, alle 12.30, torna la “Rai Yoyo Parade”, una parata vera e propria, che si snoderà dalle splendide mura di Lucca al Family Palace. Saranno presenti, tra gli altri, Pinocchio e Freeda, Bing, Lucky, i Ronfi, Pocoyo, Masha e Orso, Hello Kitty, Milo, Topo Tip, Pocoyo e altri. Tutti i personaggi saranno disponibili tutto il giorno all’interno del Family Palace per meet & greet e foto.