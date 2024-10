(ACON) NUCLEARE MILITARE. AULA BOCCIA MOZIONE PELLEGRINO SU DIPLOMAZIA PACE

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

Baltico e mar Nero di sottomarini nucleari e missili

intercontinentali russi, contrapposta alla manovra nucleare Nato

Steadfast Noon fra mare Adriatico e Croazia, “ha coinvolto la

base di Aviano dove stazionano le nuove bombe nucleari B61-12

teleguidate, e il porto militare di Trieste ove ha attraccato la

portaerei nucleare Ford prima di salpare verso Israele”.

? questa la notizia che ha spinto Serena Pellegrino (Avs) a

proporre una mozione – sottoscritta dai colleghi del Gruppo Misto

Rosaria Capozzi (M5S) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) nonch?

dai consiglieri dem Francesco Martines, Massimo Mentil e Laura

Fasiolo, ma condivisa in Aula da tutta l’opposizione – che chiede

alla Giunta di “intraprendere una diplomazia attiva di pace” e di

“riaffermare quanto espresso nella proposta di legge

costituzionale per la riforma dello Statuto, e cio? che il Friuli

Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con

tutti i popoli, promuove la cooperazione internazionale, ripudia

la guerra”.

Ma il testo ? stato respinto in modo netto dal Centrodestra, che

con gli interventi dei capigruppo Claudio Giacomelli (Fratelli

d’Italia) e Antonio Calligaris (Lega) ha ricordato sul piano del

diritto che la Regione non pu? intraprendere azioni diplomatiche

e rapporti internazionali “che sono riserva esclusiva dello

Stato”, e sul piano della strategia politica che “la pace

auspicata da tutti non pu? arrivare con un disarmo unilaterale”.

La posizione di chi ha proposto la mozione trae forza invece –

come ha spiegato in Aula ancora Pellegrino – dai rischi che

correrebbe il territorio regionale. “La presenza della base

militare Usa di Aviano – ha detto la consigliera di Avs – ci

rende un obiettivo sensibile: l? dentro ci sono armi atomiche,

mai dichiarate ma neppure negate. E nel giro di pochi minuti,

anche domani mattina, il mondo attorno a noi potrebbe diventare

un incubo come quello che vediamo nei telegiornali”.

Sulla stessa linea gli altri firmatari: Honsell (che ha auspicato

anche “un rifinanziamento della legge sulla pace votata a suo

tempo da questo Consiglio”), Capozzi (che ha parlato di “un

rischio concreto di ulteriore escalation”) e Fasiolo, che ha

richiamato in particolare l’articolo 11 della Costituzione con il

suo ripudio della guerra. Schierato a favore anche il Gruppo del

Patto per l’Autonomia-Civica Fvg. Giulia Massolino ? convinta che

“costruire pace in tempo di pace sia un compito fondamentale per

ogni territorio”, mentre il capogruppo Massimo Moretuzzo ha

contestato le ragioni del no alla mozione osservando che “una

diplomazia attiva di pace pu? essere messa in atto anche dalla

Regione, come dimostrano le frequenti visite oltreconfine del

presidente e degli assessori”.

Da parte della Maggioranza, ? stato invece ricordato da

Giacomelli che “senza le armi fornite dall’Occidente all’Ucraina

non ci sarebbe stato alcun tavolo della pace e la Russia avrebbe

vinto in brevissimo tempo”. Mentre Calligaris ha ridimensionato

la portata della manovra Nato citata da Pellegrino spiegando che

“si tratta di una esercitazione annuale, un test di controllo

sulla deterrenza nucleare, e le bombe che sono arrivate di fatto

sostituiscono quelle precedenti. Il numero di velivoli e di

militari coinvolti non ? nemmeno lontanamente paragonabile a

quello della manovra russa”.

Il no alla mozione ? stato ribadito, infine, dall’assessore

regionale Pierpaolo Roberti: “Qui si parla di politica estera in

senso proprio, e questo non ci compete”.

