(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Liguria. Sisler (FdI): Vittoria contro gogna mediatica

“Gli elettori in Liguria hanno destinato alla sinistra una dura lezione: il ricorso alla gogna mediatica per indagini giudiziarie non prevale sul consenso dei cittadini. L’affidabilità di Marco Bucci e della coalizione di centrodestra ha convinto i liguri a confermare il voto di quattro anni fa. È utile ricordare che da quando si è insediato il governo Meloni, ci sono state undici elezioni regionali: in dieci casi ha vinto il centrodestra, in uno soltanto il centrosinistra. I numeri, dunque, confermano il gradimento degli elettori verso questa coalizione di Governo e verso la classe politica locale di centrodestra”.

Lo dichiara in una nota il senatore Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia.

