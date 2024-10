IL COMUNE COMUNICA – completata la rete dei punti di facilitazione digitale con l’attivazione di un nuovo sportello nel Municipio I a Japigia

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

COMPLETATA LA RETE DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE ATTIVATO UN NUOVO SPORTELLO NEL MUNICIPIO I A JAPIGIAÈ stata completata, con l'apertura dell'ultimo punto di facilitazione digitale, la rete degli sportelli attivi in diversi uffici comunali realizzata per aiutare i cittadini a navigare nel mondo digitale e accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Il nuovo punto è attivo nel Municipio I, a Japigia, presso l’Urp della delegazione Demografici in via Aquilino 1 (sede della Polizia locale).

Gli sportelli/punti di facilitazione digitale sono luoghi pensati per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale: qui i cittadini, grazie alla disponibilità di operatori qualificati, possono ricevere assistenza qualificata su servizi essenziali, tra cui Spid e PagoPA, e supporto per l’accesso al RED – Reddito di dignità 2023, la misura di sostegno attivata dalla Regione Puglia.

Oltre al supporto tecnico, i punti di facilitazione digitale offrono opportunità di formazione digitale – individuali, di gruppo e online – per acquisire competenze digitali di base come navigazione internet, posta elettronica e uso dei principali strumenti digitali.

“Con l’apertura dell’ultimo punto di facilitazione digitale si completa un progetto che risponde a un bisogno importante dei nostri cittadini – dichiara la vicesindaca e assessora all’Innovazione tecnologica Giovanna Iacovone -. In meno di un anno i punti di facilitazione digitale hanno supportato quasi 5.000 persone e siamo convinti che questa rete di assistenza diffusa sul territorio rappresenti un passo avanti fondamentale in direzione di una città più inclusiva e digitale, in cui nessuno deve sentirsi escluso dai servizi pubblici”.

Il progetto ha come obiettivo generale l’accrescimento delle competenze digitali di base dei cittadini baresi per favorire un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Questo permetterà di promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti i cittadini e di incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.