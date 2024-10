Estate di San Martino e via Roma Street Market, appuntamento domenica 3 novembre in centro

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

Piacenza, 29 ottobre 2024

Oggetto: Estate di San Martino e via Roma Street Market, le limitazioni al

traffico

Per consentire lo svolgimento, in sicurezza, degli eventi legati alla manifestazione

“L’Estate di San Martino”, dalle ore 6 alle 21 di domenica 3 novembre sarà visetata

la circolazione – senza eccezioni – in piazza Duomo, nel tratto di via Cavour tra via

XX Settembre e via Roma, nel tratto di corso Vittorio Emanuele da largo Battisti a

piazza Cavalli, nelle stesse piazza Cavalli e piazza Mercanti, in via Pace (da vicolo

del Tarocco ai Chiostrini del Duomo), in via Legnano e vicolo Pazzarelli.

Potranno invece circolare, negli stessi orari, i soli residenti e fruitori di posti auto

privati nel tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro e piazza Duomo, in via Daveri,

via Savini, via San Donnino, via Sopramuro (tra via San Donnino e via Frasi), nel

tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo e in vicolo San Giuliano.

I mezzi del trasporto pubblico locale potranno procedere lungo via Borghetto e da

corso Garibaldi verso piazza Sant’Antonino.

Dalle 6 alle 24 di domenica 3 novembre, sarà istituito il divieto di sosta in via

Legnano, via Pace, piazza Duomo, via Daveri e nel tratto di via Cavour tra via XX

Settembre e via Roma, mentre in largo Brigata Piacenza e ai Chiostri del Duomo

saranno riservati appositi spazi di sosta destinati esclusivamente agli espositori e

organizzatori della kermesse, che dovranno lasciare in vista, sul parabrezza, il

contrassegno identificativo.

Contestualmente, le postazioni dei taxi normalmente attive in via Sopramuro e via

Cavour saranno sospese, con trasferimento nell’area appositamente segnalata in via

IV Novembre.

Inoltre, per consentire lo svolgimento del via Roma Street Market, dalle 6 alle 24 di

domenica 3 novembre sarà vietata la circolazione (con la sola eccezione dei mezzi di

soccorso e delle forze dell’ordine) e la sosta nel tratto di via Roma tra via Pozzo e

piazzetta Santa Maria, mentre in via Neve e nel tratto di via Tibini compreso tra via

Roma e via Madoli potranno circolare – in entrambi i sensi di marcia – unicamente i

residenti, i fruitori di posti auto privati, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

In piazzetta San Savino potranno posteggiare unicamente gli espositori partecipanti

all’evento, che dovranno tenere sul parabrezza l’apposito contrassegno identificativo.

