(ARC) Lavoro: Rosolen, sicurezza dipende da formazione e responsabilit

Udine, 29 ott – “La sicurezza sul lavoro non ? un tema che si

esaurisce con un solo intervento ma va costruita attraverso una

rete fatta di norme, di educazione, di controlli, di

responsabilit? sociale e collettiva. Il ruolo proattivo di

ciascuno ? imprescindibile”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia

Giulia Alessia Rosolen intervenendo agli Stati generali sulla

salute e sicurezza sul lavoro che si sono aperti oggi a Roma e

proseguiranno fino a gioved? alla Camera dei Deputati.

Nello specifico Rosolen ha preso parte al panel pomeridiano

dedicato al tema “Gli Enti locali al servizio del lavoro sicuro:

buone pratiche a confronto”, intervenendo in rappresentanza della

Conferenza delle Regioni, su delega del Presidente Massimiliano

Fedriga, accanto ai rappresentanti di ANCI, Unione Province

Italiane e ai primi cittadini di Firenze e Palermo. Ai lavori

hanno presenziato anche i genitori di Lorenzo Parelli, il giovane

friulano deceduto nel 2022 in un incidente in fabbrica mentre

svolgeva un percorso duale in azienda.

Il Friuli Venezia Giulia – ha ricordato Rosolen – ha cercato fin

dal 2018 di costruire una piattaforma in cui trovassero spazio

azione e responsabilit? a tutti i livelli. Gi? nella Legge

regionale sull’istruzione abbiamo inserito la volont? di

riconoscere risorse regionali aggiuntive ai progetti che

introducono nei programmi scolastici percorsi specifici sulla

sicurezza”.

Per l’assessore “la formazione degli insegnanti e dei tutor ?

fondamentale. Siamo nel mezzo di un’era in cui la produzione

industriale evolve pi? veloce di sempre, c’? bisogno di un

intervento rapido anche sui temi della sicurezza che sono

profondamente cambiati. Anche per questo abbiamo costruito

laboratori innovativi assieme ai nostri parchi scientifici e alle

due Confindustrie, con la collaborazione di Inail e di tutti i

soggetti in causa. Ovviamente, la differenza si conquista con gli

investimenti”.

Rosolen ha poi concluso nel ricordo di Lorenzo Parelli: “? il

nostro monito quotidiano. Davanti a una tragedia si ? scelto di

lavorare sui giovani e di cercare percorsi e soluzioni diverse.

Dalla Carta di Lorenzo, nata a livello regionale e ora diventata

nazionale, ? sorta un’alleanza tra parti sociali, datoriali e

istituzioni che si fonda sulla responsabilit?”.

