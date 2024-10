(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 RAI, BEVILACQUA (M5S): BOOM ASCOLTI REPORT GRANDE PAGINA SERVIZIO PUBBLICO

Roma, 28 ottobre. – “Il boom di ascolti registrato ieri sera da Report dimostra che quando il Servizio Pubblico va dritto per la sua strada e svolge davvero e pienamente la sua missione, viene premiato dagli italiani. Essere il programma più visto nel prime time di ieri sera è un risultato che premia il lavoro straordinario della redazione guidata da Sigfrido Ranucci, nonostante non abbia a disposizione le risorse garantite ad altre trasmissioni dai risultati non certo così lusinghieri. Un plauso particolare merita il progetto “Report Lab”, che valorizza giovani giornalisti e storie che vengono dai nostri territori. Davvero una bella pagina di Servizio Pubblico che fa onore alla Rai. Piccola nota a margine: meno male che a Palazzo Chigi non guardano Report, altrimenti gli ascolti sarebbero stati ancora migliori”.

Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

