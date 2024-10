(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO TEMPORANEAMENTE RALLENTATO SULLA SS 16 “ADRIATICA” A LESINA (FOGGIA)

* Nel sinistro sono decedute due persone

Bari, 28 ottobre 2024

Traffico temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 16 “Adriatica”, a causa di un incidente stradale avvenuto al km 624,000 all’altezza di Lesina (Foggia).

Nel sinistro, che ha coinvolto un autocarro, si registrano due vittime e un ferito. Istituito senso unico alternato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

