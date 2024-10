(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

lun 28 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

IL PROTOCOLLO D’INTESA PROVINCIALE SULLA SALUTE E

SICUREZZA SUL LAVORO 2023 – 2025: BILANCIO DEL PRIMO ANNO DI

ATTIVITÀ

Bergamo, 28 ottobre 2024 –

Oggi, presso la Sala Lombardia di ATS Bergamo, ha avuto luogo un seminario scientifico

aperto all’opinione pubblica, per fare il punto sui lavori svolti nel primo anno di attività

dell’attuale protocollo sottoscritto il 26 ottobre 2023.

La tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei temi fondamentali della

mission di ATS Bergamo, impegnata storicamente attraverso il Dipartimento di Igiene e

Prevenzione Sanitaria nella continua attività di vigilanza ed ispezione negli ambienti di

lavoro del territorio.

Gli attori del sistema, cioè Istituzioni, Parti Sociali datoriali, Sindacati e il mondo della

cultura, dopo il primo Protocollo biennale (2018-2021, protrattosi causa pandemia) ed un

secondo per il biennio 2021-2023, hanno dato avvio al terzo Protocollo d’Intesa, per il

biennio 2023-2025, con 8 nuovi progetti in corso di realizzazione:

 sensibilizzazione dei lavoratori alla Sicurezza sul Lavoro

 piattaforma sperimentale per la registrazione della formazione

 protocollo operativo per la formazione di lavoratori, tirocinanti e studenti

svantaggiati

 mostra itinerante di manifesti sulla sicurezza nelle scuole superiori e nei CFP

 la gestione degli appalti in sicurezza

 malattie professionali in provincia di Bergamo

 rischio stress lavoro correlato nel contesto smart working

 infortuni in itinere ed infortuni stradali

Per l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, coordinatrice del Protocollo

d’Intesa, con il patrocinio della Prefettura di Bergamo che dà evidenza della

collaborazione di tutta intera la comunità bergamasca, e per le oltre 30 organizzazioni

aderenti, l’appuntamento odierno è stata l’occasione per fare il punto sull’andamento dei

Progetti 2023-2025, che dal biennio 2018-2019 sono stati via via avviati tra i vari soggetti

portatori di interessi presenti sul territorio, sotto l’egida della Prefettura di Bergamo, in una

modalità di collaborazione, integrata ed unitaria, denominata appunto “Protocollo di

Intesa”.

L’ambizioso obiettivo era ed è limitare il più possibile l’incidenza del fenomeno delle

malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, attraverso la sinergia operativa di figure

professionali appartenenti alle diverse organizzazioni bergamasche portatrici di interessi.

La peculiarità dell’iniziativa sta nella collaborazione e condivisione dei programmi e degli

interventi sul campo, operati da personale proveniente dai diversi Enti, Istituzioni e Parti

Sociali che vanno ad agire e confrontarsi in appositi Gruppi di Lavoro, collaborando

attivamente tra di loro per poi andare a realizzare nelle aziende che ciascuno rappresenta

o controlla le azioni di miglioramento progettate.

Il Protocollo, nella sostanza, rappresenta un vero e proprio patto di collaborazione

concreta tra gli Attori presenti sul territorio.

Massimo Giupponi, Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo:

“Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro è cruciale e costantemente attenzionato da

ATS Bergamo, e l’incontro odierno è anche l’occasione per rifletterci a 360 gradi. In questo

senso, il lavoro con gli attori firmatari è strategico, e l’attività dei gruppi di lavoro può

essere supportata sia da iniziative che allarghino la platea degli aderenti, sia con

l’introduzione di strumenti in grado di aumentare le capacità del Protocollo di incidere sulla

qualità di vita degli operatori del settore.”

