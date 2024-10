(ACON) ASSESTAMENTO BIS. BERNARDIS(FP): 75.000 EURO A INIZIATIVE SU UNGARETTI

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

promosso nella recente manovra finanziaria, la Regione Friuli

Venezia Giulia potr? supportare ulteriori iniziative culturali

dedicate a Giuseppe Ungaretti, offrendo un segnale concreto di

attenzione alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e

letterario, anche in vista di Gorizia Capitale europea della

cultura 2025”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), primo firmatario dell’emendamento al

disegno di legge di assestamento d’autunno che ha permesso di

contribuire a progetti inizialmente esclusi per carenza di

risorse. “Si tratta – fa sapere lo stesso Bernardis – di

‘Ungaretti a Trieste nel 1968: dovremmo capire che siamo

fratelli’ de La Cappella Underground (25.000 euro), ‘Il

sentimento del tempo. Ungaretti e i poeti della grande guerra.

Visioni, letture, percorsi, esposizioni’ dell’associazione Ponti

d’Europa (24.500 euro) e ‘Ungaretti, Gorizia e il Carso isontino’

dell’associazione Amici di Castelnuovo (25.000 euro)”.

“Con questo emendamento – dichiara il consigliere – abbiamo

voluto sostenere iniziative meritevoli di finanziamento che erano

rimaste escluse per mancanza di fondi, facendo il massimo

possibile con le risorse a disposizione. Si tratta di contributi

regionali significativi, che sottolineano il nostro impegno nel

promuovere progetti che raccontano e diffondono l’opera di

Ungaretti, arricchendo cos? l’offerta culturale della nostra

regione”.

“In particolare, vorrei citare l’associazione Amici di

Castelnuovo, che svolge un ruolo fondamentale nella conservazione

e promozione del patrimonio artistico e storico di Castelnuovo e