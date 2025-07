(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 AUTOSTRADE, SANTILLO (M5S): TRA FDI E LEGA SGANASSONI COME IN FILM BUD SPENCER, MA AUMENTI LI VOLEVANO ENTRAMBI

Roma, 5 luglio 2025 – “Ci hanno provato nel pieno della calura estiva, sperando di far passare inosservato l’ennesimo salasso per gli automobilisti ma alla fine il Governo ha dovuto ritirare l’emendamento che prevedeva l’aumento dei pedaggi autostradali, un provvedimento che si sarebbe tradotto inevitabilmente nell’ennesima stangata per i cittadini. Anche nei supermercati, visto che le merci in Italia viaggiano perlopiù su gomma” – lo ha dichiarato in una nota Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle. “Sono stati beccati con le mani nella marmellata, e la nostra pressione politica ha funzionato: hanno dovuto fare marcia indietro. La cosa più surreale è che ieri sera tra Fdi e Lega è finita a sganassoni come nei film di Bud Spencer e Terence Hill, con puerili e velate accuse reciproche di paternità dell’emendamento. Gli aumenti però li volevano entrambi. Il problema delle risorse per Anas resta: se Meloni pensasse meno a cannoni e droni e Salvini meno al ponte “fantasy” sullo Stretto, 90 milioni si troverebbero in un minuto. E con essi pure i fondi strutturali per i prossimi dieci anni. Tutto questo senza rovistare nei portafogli degli italiani”.

Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle