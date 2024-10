(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 MILANO, PALAZZO DEL GHIACCIO AGORA’, DE CORATO: SGOMBERO IMMEDIATO PER

RESTITUIRLO ALLE OLIMPIADI

L’occupazione dell’ex palazzetto del ghiaccio Agorà di via dei Ciclamini è

un ennesimo segnale della mancanza di gestione da parte di questa

amministrazione comunale. Non è accettabile che, mentre Milano si prepara

ad accogliere le Olimpiadi invernali del 2026, l’unico impianto adatto per

lo sport sul ghiaccio sia stato abbandonato e lasciato nelle mani degli

abusivi. Questa struttura, invece di essere valorizzata e riqualificata per

il beneficio dei cittadini e dello sport, viene sottratta alle famiglie e

agli sportivi milanesi. È evidente che l’amministrazione preferisce fare

proclami piuttosto che garantire la sicurezza e il decoro della città. Il

comune non può continuare a chiudere un occhio su queste occupazioni

illegali che minano l’immagine di Milano, città ospitante di un evento di

portata mondiale come le Olimpiadi. Serve un’azione immediata e concreta

per ripristinare la legalità e garantire che questa struttura torni a

disposizione dei milanesi.

*Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, Riccardo De Corato.*

[image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*