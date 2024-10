(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

nei reparti pediatrici*

*HALLOWEEN, 31 OTTOBRE FERRARA: I GHOSTBUSTERS TORNANO IN PEDIATRIA AD

“ACCHIAPPARE” NON FANTASMI MA SORRISI A SUON DI “DOLCETTO O SCHERZETTO”*

Halloween è la divertente giornata per gli spiriti, spiritelli e fantasmi

così l’Associazione Culturale Ghostbusters Italia, presente da dieci anni

sul territorio nazionale e riconosciuta da Sony e Ghost Corps, torna come

di consueto da sette anni nei reparti pediatrici dell’ospedale di Cona per

sventare le infestazioni spettrali e regalare ai più piccoli dei sorrisi.

Con la collaborazione dell’Associazione Giulia ODV, i cui volontari

presenti nei reparti di pediatria li affiancano, i ragazzi in uniforme da

acchiappafantasmi dell’Associazione Culturale Nazionale Ghostbusters Italia

arrivano nel giorno del “dolcetto o scherzetto”, giovedì 31 ottobre, per

far divertire i piccoli pazienti in occasione della festa di Halloween

2024. I Ghostbusters portano dolciumi e doni grazie alla partnership con

aziende quali Playmobil Italia e Panini.

Lo scopo è come sempre quello di sconfiggere il “fantasma della malattia”,

catturando gli ectoplasmi che infestano l’ospedale di Cona, aiutati dai

bambini ospitati nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed

Oncoematologia Pediatrica che diventeranno a loro volta coraggiosi

acchiappafantasmi.

Niente paure quindi, durante la giornata considerata più spaventosa

dell’anno, ma solo tanto sano divertimento con i Ghostbusters.

