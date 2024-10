FI: Nevi, avanti con determinazione rivendicando nostra identità

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

“Oggi parte la fase due di Forza Italia. E’ fondamentale avere un partito solido e ricco di dirigenti capaci, per sopperire alla mancanza di Berlusconi e rilanciare il messaggio liberale, per far crescere l’economia e garantire maggiore libertà agli italiani. La rotta tracciata da Antonio Tajani oggi, nel suo splendido intervento conclusivo della due giorni Siciliana del nostro movimento politico, e’ chiara e netta. A cominciare dalla manovra ci impegneremo sempre di più affinché ci siano meno tasse, meno burocrazia, più meritocrazia nella PA, più sicurezza nelle città, più attenzione alla privacy e un approccio sempre più garantista. Questa è la linea di Forza Italia e andremo avanti con sempre maggiore determinazione a rivendicare nostra identità anche dentro la coalizione”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

