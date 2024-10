CASINA DI RAFFAELLO in Villa Borghese, il 29 ottobre disvelamento scultura “Cinquecento” dell’artista Ricardo Macías. In collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Il 29 ottobre a Casina di Raffaello disvelamento della scultura

“Cinquecento”, in stile Alebrije, dell’artista Ricardo Macías.

In collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia

A seguire, venerdì 1° novembre, evento speciale “Viaggio in Messico” con tre

laboratori creativi a tema per bambine e bambini dai 2 agli 11 anni

Roma, 27 ottobre 2024 – Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dei rapporti

diplomatici fra il Messico e l’Italia, martedì 29 ottobre alle ore 12.45, presso Casina di

Raffaello in Villa Borghese, l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba, e

l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli,

presiederanno la cerimonia di installazione e disvelamento dell’opera scultorea

Cinquecento realizzata dall’artista messicano Ricardo Macías con la collaborazione di

Fernando Gobea.

Collocata nello spazio Chiostrina al piano terra, l’opera rappresenta l’amicizia tra Italia e

Messico ed è costituita dall’unione di due macchine iconiche di entrambi i Paesi: la Fiat

500 italiana e la Volkswagen Sedan “Il Maggiolino”.

La scultura, in stile alebrije contemporaneo (tradizionalmente un animale totemico tipico

del folclore, spirito guida e custode della cultura messicana), è realizzata con tecnica mista

(legno, ferro, cartapesta e cartone). Ha un’altezza di quasi 2,5 x 2 metri poggiate su una

base lunga 3 metri, decorata con motivi italiani e messicani in colori acrilici brillanti.

Per l’occasione, inoltre, Casina di Raffaello e l’Ambasciata del Messico in Italia, sono

liete di invitare venerdì 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, le bambine e i bambini

dai 2 agli 11 anni e le loro famiglie a partecipare all’evento “Viaggio in Messico alla

Casina di Raffaello”, una giornata speciale dedicata all’affascinante Paese con l’omaggio

alla scultura di Ricardo Macías. Previsti 3 laboratori creativi a tema dedicati a questa

colorata e curiosa opera:

– Il mio animale totemico alle ore 10.00 e alle 14.00 per bambini di 2-4 anni con

accompagnatore;

– Totem tascabile alle 11.00 e alle 15.00 per bambini di 4-6 anni;

– Viaggio in Messico alle 12.00 e alle 16.00 per bambini di 6-11 anni.

Bambine, bambini e famiglie potranno esplorare tattilmente l’opera e creare nuove

creature mitologiche giocando con forme, colori e materiali. La durata di ciascun

laboratorio è di circa 50 minuti. Prenotazione obbligatoria al call center 060608 (attivo

tutti i giorni ore 9-19).

L’Alebrije è un animale totemico tradizionale messicano, ricco di colori e di vitalità, la cui

forma fantasiosa non appartiene del mondo reale ed è espressione di una creatività tale

da essere stata riconosciuta come Patrimonio Culturale della Città del Messico. Ma il suo

significato è ancor più profondo dei colori che sprigiona. L’Alebrije, infatti, guida e aiuta i

cari defunti rendendo loro più facile il cammino verso il mondo dei morti o verso il mondo

dei vivi. Ecco perché la sua figura viene utilizzata anche durante il periodo di El Día de los

Muertos, la tipica celebrazione messicana dedicata al ricordo dei defunti, che ricorre a

inizio novembre e che ha origini precolombiane.

Ricardo Macías è nato a Città del Messico il 2 dicembre 1962. Nel 1981 si è diplomato

presso il Liceo Artistico ENEP 9 presso l’Università Nacional Autónoma de México. Dal

1981 al 1983 ha studiato Psicologia dell’Educazione presso l’UAM di Città del Messico. Ha

frequentato corsi di “Storia dell’Arte Contemporanea e pre-ispanica” e nello stesso periodo

anche corsi di tecniche pittoriche con i docenti del Museo Franz Mayer di Città del

Messico. Nel 1996 si è trasferito a Roma frequentando corsi di ceramiche artistiche e di

scultura, studiando plasticità e decorazione europea. Nel 2001 ha dato vita a “Ceramica

Maranics” (“Macas Artistic Ceramics”) esponendo in diverse mostre in tutta Italia.

Info e dettagli sull’evento, laboratori, orari e modalità di partecipazione sono consultabili

sul sito http://www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

PROGRAMMA LABORATORI di venerdì 1° novembre

Il mio animale guida

Una divertente attività alla scoperta delle forme e dei colori che compongono la

coloratissima opera dell’artista messicano Ricardo Macías. Attraverso un’esplorazione

guidata e la manipolazione materica i piccoli partecipanti creeranno un personale animale

guida da portare via come ricordo dell’esperienza.

Quando: alle ore 10.00 e alle 14.00.

Durata: 50 minuti

Età: bambini di 2-4 anni con un adulto accompagnatore

Partecipanti: max 6 bambini e 6 adulti accompagnatori

Totem tascabile

Che cos’è un totem? Come possiamo realizzarlo? Un laboratorio per giocare con la

scultura Cinquecento dell’artista Ricardo Macías, scoprire gli animali e i loro poteri

nascosti per dar vita a nuove figure totemiche e magiche.

Quando: alle ore 11.00 e alle 15.00.

Durata: 50 minuti

Età: bambini di 4-6 anni

Partecipanti: max 12 bambini

Viaggio in Messico

Un laboratorio che ci porta lontano: a partire dall’opera Cinquecento di Ricardo Macías si

andrà alla scoperta delle tradizioni e delle credenze della cultura messicana per creare

figure tridimensionali dotate di una propria identità e forza.

Quando: alle ore 12.00 e alle 16.00.

Durata: 50 minuti

Età: bambini di 6-11 anni

Partecipanti: max 14 bambini

CASINA DI RAFFAELLO

Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale

Gestione: in collaborazione con Zètema Progetto Cultura

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello

Sito: http://www.casinadiraffaello.it

Ufficio stampa Zètema Progetto Cultura