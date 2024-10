(ARC) Protezione civile: Riccardi, formazione continua contro incendi boschi

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Oggi la maxi esercitazione antincendio boschivo "Fuc e Flames" a

Cabia di Arta Terme

Arta Terme, 27 ott – “La complessit? dei fenomeni estremi che

ci vedono operare sempre pi? spesso anche nei teatri

dell’incendio boschivo richiede una formazione costante e le

esercitazioni, in particolare quelle che coinvolgono pi? corpi e

pi? anime del soccorso, come quella di oggi, diventano

fondamentali per la prevenzione e per essere pronti nel momento

della reale emergenza”.

Lo ha sottolineato l’assessore con delega alla Protezione Civile

del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina

ha partecipato ed ? intervenuto alla maxi esercitazione di

antincendio boschivo “Fuc e Flames” organizzata nel territorio

comunale di Arta Terme, con base operativa nella frazione di

Cabia.

“Il Sistema non pu? che uscire rafforzato dal confronto e dallo

scambio di esperienze che deriva dall’operare insieme in ambienti

naturali profondamente diversi tra loro, con le strumentazioni

pi? adeguate e pi? moderne: nei decenni, in Friuli Venezia Giulia

abbiamo maturato alte e piene capacit? di reazione per

fronteggiare i rischi alluvione e idrogeologico, esportando il

nostro modello anche in altre regioni d’Italia – ha fatto notare

Riccardi, ringraziando tutti i volontari -. La presenza, oggi,

degli amici provenienti dalla Sardegna, – Regione, con la quale

di fatto siamo gemellati e alla quale diamo una consolidato

supporto proprio per l’antincendio boschivo -, apporta un valore

aggiunto importante proprio per questo terzo tipo di rischio: ci

permette una formazione trasversale per gestire l’emergenza fuoco

che si fa sempre pi? frequente anche nei nostri territori”.

“Un mondo, una famiglia, quello della protezione civile, che

nasce come grande esperienza sulle macerie del sisma del 1976: il

terremoto, un altro rischio che interessa il nostro territorio,

di fronte al quale abbiamo saputo essere uniti, rinascendo con la

ricostruzione. Anche oggi il sentimento che unisce i volontari

racconta di un popolo che porta nel cuore la generosit? e l’aiuto

nei confronti di chi nel bisogno” ha concluso Riccardi durante il

debriefing che si ? tenuto in prossimit? della sede della

protezione civile nel capoluogo di Arta Terme.

L’esercitazione ha visto la partecipazione di circa 150 persone

tra volontari di protezione civile, pompieri volontari di

Cercivento e Forni di Sopra, personale del Corpo forestale

regionale e Croce verde goriziana. Ospiti speciali i referenti di

dieci associazioni provenienti dalla zona di Cagliari, che

nell’agosto scorso sono stati supportati dai nostri volontari,

per quanto di competenza, nello spegnimento di incendi boschivi

reali.

A fare gli onori di casa la squadra di protezione civile e

antincendio boschivo (Aib) di Arta Terme, coordinata da Raffaele

Crosilla; hanno partecipato i volontari di Pc del distretto della

Carnia Orientale, del distretto Val Tagliamento, distretto Val

Degano, distretto Gemonese, distretto Val Natisone, con il

supporto delle squadre comunali di Pc di Arta Terme, Moimacco,

Paularo, Ronchi dei Legionari, Resia, Tolmezzo, Cavazzo Carnico,

Zuglio, Osoppo, Enemonzo, Rigolato, Tavagnacco, Amaro, Gemonese,

Ovaro, Villa, Udine, Manzano, Trieste, Caneva, Gorizia, Sequals,

Palmanova, Cividale del Friuli. Per il Corpo forestale regionale

era presente la squadra alpinistica. Per la Protezione civile

della nostra Regione anche la squadra dei droni.

? stato simulato un incendio boschivo causato dalla caduta di un

fulmine, rogo che si ? sviluppato nella zona della frazione di

Cabia, in territorio comunale di Arta Terme, nelle localit? di

Cjagnon e Somvile. ? stato impiegato anche un elicottero della

Protezione civile della Regione che ha pescato l’acqua per lo

spegnimento delle fiamme che ? stata concentrata in due vasconi,

alimentati questi ultimi, a loro volta, da autobotti che hanno

fatto la spola per l’approvvigionamento sul fiume But, presso le

terme di Arta.

Tra le autorit? presenti anche i referenti del Dipartimento

nazionale di Protezione civile, il sindaco di Arta Terme Andrea

Faccin e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano

Mazzolini.

