TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, IL MIRACOLO DELLA CAPRIOLINA VERA AL CRAS, VOLATILI E MINILEPRI E IL MIGLIOR AMICO DEL RIDGE DI BEAUTUFUL

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, IL MIRACOLO DELLA CAPRIOLINA VERA AL CRAS, VOLATILI E MINILEPRI E IL MIGLIOR AMICO DEL RIDGE DI BEAUTIFULl miracolo della capriolina Vera, trovata in condizioni disperate e salvata al CRAS “Stella del Nord”, la storia di Azzurra tolta ad un “accumulatore” di animali, la ricetta di Halloween per una cheesecake alla zucca, conigli e minilepri, il migliore amico di Ron Moss: il cagnolino Prince. Questo e molto altro a “Dalla Parte degli Animali”, la trasmissione più animalista della tv italiana, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda ogni domenica alle 10.05 su Rete4 e in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro. Che brividi, che emozioni nell’ospedale per animali selvatici della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente! Per volontari e veterinari e per tutti, il lavoro è tanto, incessante, ma basta guardare la capriolina Vera che saltella felice, lei ricoverata con entrambe le zampe posteriori fratturate e già attaccata dai parassiti, per sentirsi più che soddisfatti. Nel CRAS il viavai è continuo. Ecco, sono appena arrivati un germano reale con un’ala problematica e un gabbiano ferito. Tutti presi subito in carico. E conosceremo anche tre minilepri che ritroveranno la libertà in primavera, quando i cacciatori non possono sparare. Assisteremo al salvataggio di un bufalino che ora vive in un “santuario” per animali liberi. La gioia di Ron Moss, il Ridge di Beautiful, è il suo cagnolino Prince, un vero principino accudito come tale. Poi, con l’aiuto di Stella, entreremo nell’affascinante mondo dei cavalli, letteralmente per guardare con i loro occhi l’ambiente circostante La festa di Halloween si avvicina e Alessia, la cuoca veg, ci proporrà una meravigliosa cheesecake alla zucca: ogni puntata una ricetta veg per la gioia di grandi e piccini.

Ecco il momento delle adozioni, tante come sempre. Due adorabili micine, Teresa e Rossella. Segno particolare: indivisibili. Due squisiti cagnolini: Charlie di zucchero e il biondissimo Simba. E la cagnolona Azzurra, dolcissima, che viveva nel degrado, vittima di un accumulatore seriale di animali. Tutti cercano una nuova casa e una buona vita! “Dalla parte degli animali” farà di tutto perché la trovino.

Il video promo della puntata è visibile al link https://youtu.be/g9XIHC6MunE