(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 TORNA EXPOTRAING 2024: CERIMONIA D’APERTURA IL 28 OTTOBRE CON I SALUTI ISTITUZIONALI DI IGNAZIO LA RUSSA, GIORGIO MULÈ E ALESSANDRO COLUCCI

A Milano torna ExpoTraining 2024, la fiera numero 1 in Italia dedicata alla formazione, al lavoro, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione, con la XIIIª edizione. Appuntamento il 28 e 29 ottobre al Rho Fiera di Milano. L’evento si propone come una piattaforma dedicata alla promozione delle competenze e delle conoscenze, con un focus particolare su formazione, lavoro, transizioni economiche e intelligenza artificiale e con l’obiettivo di connettere persone, organizzazioni e istituzioni, stimolando lo scambio di buone pratiche e all’insegna dell’innovazione. ExpoTraining, il polo economico delle competenze nelle transizioni, parte il 28 ottobre dalle ore 10.30 alle 13.30 con la CERIMONIA DI APERTURA DEL 1º GIORNO. Dopo l’esecuzione degli inni stituzionali a cura della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, sarà il Presidente di ExpoTraining Cav. Carlo Barberis ad aprire l’evento. Seguiranno i saluti istituzionali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, il Sen. Ingrazio La Russa, del Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè e del Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Colucci. A chiudere la prima parte della giornata interverranno: l’On. Aprea Valentina esperta di politiche educative e lavoro, l’Assessore Sebastiano Leo della Regione Puglia, l’Assessore Simona Tironi e l’Assessore Gianluca Comazzi della Regione Lombardia, l’Assessora Alessia Capello del Comune di Milano e l’Assessore Stefano Aguzzi della Regione Marche. Per consultare il programma integrale è possibile visitare la sezione dedicata del sito

https://expotraining.it/convegni/. Sempre sul sito sarà possibile prenotare il proprio ingresso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma