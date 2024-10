(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 SANTILLO (M5S): SIAMO PIÙ VIVI CHE MAI, GRILLO UMILIA LAVORO INTERA COMUNITÀ

ROMA, 26 OTTOBRE 2024 – “Se Beppe Grillo vuole vedere il Movimento 5 Stelle estinguersi significa che non conosce l’impegno e il lavoro che ogni giorno i membri della sua comunità profondono. Non solo noi parlamentari che portiamo avanti quelle battaglie che hanno fatto e ancora oggi fanno la differenza nel panorama politico italiano, ma anche gli attivisti e i simpatizzanti che si stanno impegnando per fare del Movimento un soggetto politico che guardi al futuro e non al passato. Siamo più vivi che mai e la Costituente del 23 e 24 novembre lo dimostra. Chi in passato ha tradito i valori del M5S non siamo certamente noi o il presidente Conte: ogni riferimento a Draghi non è casuale…”. Lo afferma in una nota il vicecapogruppo del M5S alla Camera Agostino Santillo.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle