25 Ottobre 2024

UE: DE MEO (FI-PPE) "APERTE LE ISCRIZIONI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE"

“Dopo il successo degli scorsi anni, torna il corso di europrogettazione rivolto a diplomati e laureati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai bandi europei, giunto alla sua quarta edizione”, è quanto afferma in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo. “L’Italia purtroppo è uno dei Paesi dell’Unione che sfrutta meno i bandi europei spesso – aggiunge – a causa della scarsa conoscenza. Con questa quarta edizione, vogliamo continuare a fornire strumenti pratici per migliorare l’accesso a tali risorse, lavorando sull’analisi dei bandi e sulla preparazione delle candidature. Il corso online, che sarà articolato in un modulo di 30 ore, si terrà dal 26 novembre all’11 dicembre e le iscrizioni saranno aperte fino al 15 novembre sul sito http://www.insiemeineuropa.it, piattaforma attraverso la quale rimanere costantemente informati e aggiornati, gratuitamente, su tutti i bandi europei, nazionali e regionali. Un’occasione preziosa per approfondire competenze e conoscenze per orientare cittadini e imprese nella presentazione di progetti europei”, conclude De Meo.

Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma