CS_HOUSING, BERNINI INAUGURA STUDENTATO A RAVENNA: “REALIZZIAMO DIRITTO ALLO STUDIO”

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

HOUSING, BERNINI INAUGURA STUDENTATO A RAVENNA: “REALIZZIAMO DIRITTO ALLO STUDIO”

Ravenna, 25 ottobre 2024 – Inaugurata a Ravenna, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, una nuova residenza universitaria con 30 posti letto.

Lo studentato S. Vitale – S. Giovanni sarà gestito da ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, grazie a una locazione della durata di 12 anni da parte della Parrocchia S. Vitale.

La struttura ospita 30 posti letto, di cui 22 in camere singole e 8 in camere doppie. La residenza, dotata di cucine, di spazi e servizi comuni (lavanderia, stireria, cortile interno con parcheggio bici coperto), è stata valutata ammissibile al bando Pnrr per l’housing universitario del MUR.

“L’impegno per aumentare il numero di posti letto a disposizione degli studenti è massimo. In questi primi due anni di Governo abbiamo dato al Paese una seria e concreta politica sulle residenze universitarie. Oggi vediamo i frutti di questo sforzo che ci spinge ad andare avanti con ancora più convinzione. Abbiamo aperto il bando Pnrr sull’housing con 1,2 miliardi a disposizione sia di privati che di enti pubblici, e abbiamo semplificato le procedure burocratiche. Garantire veramente il diritto allo studio significa assicurare un posto letto agli studenti”, commenta il Ministro Bernini.

La tariffa media per posto alloggio sarà di circa 280 euro al mese, a fronte di un prezzo di mercato di circa 750 euro.