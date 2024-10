(ARC) Territorio: Scoccimarro, bene recupero ex aerocampo Campoformido

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

ven 25 ottobre 2024

presentazione del progetto

Trieste, 25 ott – “Recuperare aree dismesse come l’ex aerocampo

significa restituire al territorio e alla comunit? luoghi carichi

di storia e di significato, sottraendoli al degrado e

riconvertendoli in risorse preziose per il futuro. Crediamo che

riqualificare tali spazi possa offrire nuove opportunit?

economiche, sociali e ambientali, arricchendo il tessuto

culturale e urbano di tutto il Friuli-Venezia Giulia.”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente

Fabio Scoccimarro intervenendo con un videomessaggio alla

presentazione del nuovo progetto dell’ex aerocampo di

Campoformido.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, il progetto

‘Udine Innovation Hub’ ? il frutto di una visione condivisa che

unisce natura, storia, innovazione ed energia. “Grazie a LAND,

Kallipolis e Kroll, con cui collaboriamo attivamente, siamo

pronti – ha aggiunto – a dare nuova vita a questo sito iconico,

trasformandolo in uno spazio multifunzionale, un modello di

rigenerazione e sostenibilit?”.

“Udine Innovation Hub – ha sottolineato ancora l’assessore –

rappresenta non solo un futuro spazio per start-up e laboratori,

ma un vero e proprio cuore verde, capace di contribuire alla rete

ecologica locale e alla transizione energetica della nostra

regione. Siamo orgogliosi di sostenere la creazione di una

Comunit? Energetica Rinnovabile e di spazi aperti che valorizzino

il nostro patrimonio storico, ponendo il rispetto per l’ambiente

al centro dello sviluppo”.

Come ha rimarcato Scoccimarro, attraverso l’innovativo boulevard

dell’innovazione e il recupero degli hangar storici, l’Hub

diventer? un centro di incontro e creativit? per il futuro, in

armonia con la biodiversit? dei magredi.

Inoltre l’assessore ha ricordato come l’ex aerocampo di

Campoformido sia un luogo dalla forte valenza storica per la

nostra comunit? e per il Paese: non solo nodo strategico durante

la Prima guerra mondiale, ma anche culla della Pattuglia

Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori.

“? qui – ha concluso Scoccimarro – che nacque e si svilupp?

quella tradizione di eccellenza e orgoglio nazionale che oggi

rappresenta l’Italia nei cieli di tutto il mondo. La

riqualificazione di questo sito intende onorare e preservare

questa memoria storica, integrandola in un contesto di

innovazione e sostenibilit?, dove le nuove generazioni potranno

vivere, conoscere e trarre ispirazione da questo patrimonio

unico”.

