(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 *ALTA VELOCITA’, RANCAN (LEGA): “PIACENZA MERITA UNA STAZIONE, SARA’ UNO

DEI MIEI OBIETTIVI”*

BOLOGNA, 25 OTT – “A Piacenza c’è un evidente problema di collegamenti ad

Alta velocità: è tempo di trasformare in realtà l’ipotesi di una stazione

dell’Alta velocità nella nostra città, mi impegnerò con determinazione per

rendere questo progetto una priorità della Regione”. Così Matteo Rancan,

capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna e segretario della Lega

Emilia, che spiega: “Una stazione dell’Alta velocità a Piacenza

rappresenterebbe non solo una soluzione di buonsenso, ma anche

un’opportunità concreta per il nostro territorio. Mentre altre città hanno

già potuto contare su collegamenti AV, come nel caso di Reggio Emilia,

Piacenza è rimasta esclusa, nonostante la sua posizione strategica e il suo

potenziale di sviluppo economico e turistico”.

“Questa infrastruttura – continua il segretario Lega Emilia – garantirebbe

una spinta notevole al settore turistico, attirando visitatori da tutta

Italia e oltre, e rappresenterebbe un supporto fondamentale per l’indotto

industriale. Le nostre imprese potrebbero beneficiare di una connessione

più efficiente e rapida con le principali città del Nord, rafforzando così

la competitività e l’attrattività di Piacenza come polo industriale”.

Rancan ha quindi ribadito l’importanza di un impegno chiaro e deciso da

parte del nuovo governo regionale per realizzare una stazione Alta velocità

a Piacenza: “Questo è quello che serve al nostro territorio per crescere e

competere su scala nazionale. È una battaglia che la Lega Emilia sosterrà

con forza e su cui chiameremo all’azione il governo regionale”.

