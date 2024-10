COMUNICATO STAMPA: ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA IL REGISTA MASSIMO FERRARI CI RACCONTA LA LEGGENDA “MARIO MEROLA”: IL RE DI NAPOLI.

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA IL REGISTA MASSIMO FERRARI CI RACCONTA LA

LEGGENDA “MARIO MEROLA”: IL RE DI NAPOLI.

Il cuore del film viaggia tra archivi e interviste, racconti memorabili e

video inediti, insieme alle riprese dei luoghi della città di Napoli che

più possono raccontarci la biografia di colui che è diventato un vero e

proprio simbolo.

«*Mario Merola* è stato un grande artista e un grande personaggio, tale che

per raccontarlo bisogna innanzitutto entrare nel suo mondo, in ciò che ha

rappresentato e rappresenta per un intero popolo, che ha il suo cuore a

Napoli ma che è disseminato in molte parti del mondo, dagli Stati Uniti

all’Australia». Così il *regista Massimo Ferrari introduce Il Re di Napoli*.

Storia e leggenda di *Mario Merola*, il documentario che verrà presentato

in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 22 ottobre.

Attraverso le testimonianze, gli archivi e i racconti di – tra gli

altri – *Gigi

D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni e dei figli

Francesco, Roberto e Loredana Merola*, il film (scritto dallo stesso

regista con Luciano Stella e liberamente ispirato all’opera letteraria

Napoli solo andata… Il mio lungo viaggio di Mario Merola con Geo Nocchetti)