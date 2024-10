Bilateralità artigiana, Scarafile (Ricercatrice): “L’obiettivo di questi interventi è aumentare il benessere socioeconomico”

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

In occasione della presentazione del “Bilancio Sociale 2023 – Le prestazioni erogate dalla bilateralità artigiana“, tenutasi oggi presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, organizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (EBNA) e dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), l’Agenparl ha intervistato Maria Cristina Scarafile, Ricercatrice.

“È stato presentato il bilancio sociale di EBNA e FSBA per l’anno 2023, il cui obiettivo è stato quello di presentare un overview delle attività svolte nel 2023 dai 19 enti bilaterali regionali dell’artigianato, dai due enti per le province autonomi di Trento e Bolzano, nonché di FSBA. In questo bilancio sociale abbiamo provato a ricostruire quali sono state le prestazioni erogate e i beneficiari raggiunti, ossia da una parte le imprese i loro titolari e dall’altra i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, nonché i contributi che sono stati concessi per queste prestazioni. Oltre a quantificare gli interventi che sono stati messi in campo ne abbiamo anche mostrato l’articolazione e la molteplicità andando ad evidenziare il legame con i territori, una offerta che mira al soddisfare le esigenze specifiche dei singoli territori. Questo è sicuramente un grande valore aggiunto, una grande ricchezza di questo bilancio sociale. Abbiamo provato anche a restituire un quadro sintetico degli interventi realizzati, andando ad evidenziare l’elemento di sistema che poi accomuna questa realtà molto complessa, soprattutto andando a mettere in evidenza l’obiettivo ultimo di questi interventi che è quello di aumentare il benessere socioeconomico”.