agenzia regionale 1214.24 giunta – vaccini in farmacia

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 23 ottobre 2024 GIUNTA: I VACCINI ANTINFLUENZALI ANCHE IN FARMACIA

Stanziati dalla Giunta oggi 1,3 milioni di euro per la somministrazione dei

vaccini anti influenzali nelle farmacie convenzionate, nell’ambito

dell’accordo regionale sulla “Farmacia dei servizi” tra Regione Pugli,

Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei

Farmacisti per la campagna vaccinale 2024-25.

Il coinvolgimento delle farmacie di comunità nell’ambito della campagna

vaccinale antinfluenzale 2024-2025 concorrerà a incrementare il livello di

copertura vaccinale nella Regione Puglia, potendo contare su una rete di

presidi sanitari capillarmente diffusa su tutto il territorio regionale e

sul supporto della rete dei Distributori Intermedi per le attività di

logistica. Le Asl provvederanno a fornire i vaccini necessari.