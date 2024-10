La Cina lancia il satellite Tianping-3 per migliorare i modelli di previsione orbitale

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2024

La Cina ha compiuto un nuovo passo avanti nel campo della ricerca spaziale, lanciando oggi il satellite Tianping-3 dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, situato nella provincia di Shaanxi, nel nord del Paese. Il lancio è avvenuto con successo grazie a un razzo vettore Long March-6, che ha portato il satellite nell’orbita prestabilita.

Il Tianping-3 è stato progettato per svolgere un ruolo cruciale nel miglioramento della comprensione e del monitoraggio dell’ambiente spaziale. Tra i principali obiettivi del satellite vi è la fornitura di dati fondamentali per la ricerca sull’atmosfera terrestre e l’ambiente spaziale, con particolare attenzione alla correzione dei modelli di previsione orbitale. Questi modelli sono essenziali per prevedere con precisione le traiettorie dei satelliti, riducendo i margini di errore nelle missioni spaziali e garantendo maggiore sicurezza nelle operazioni orbitali.

Il lancio del Tianping-3 rappresenta un ulteriore passo nella strategia spaziale della Cina, che continua a consolidare il proprio ruolo come leader globale nell’esplorazione dello spazio. Con la crescente importanza delle tecnologie satellitari per la ricerca scientifica, la comunicazione e la navigazione, il miglioramento della precisione dei modelli orbitali sarà fondamentale per il successo delle future missioni spaziali e per la protezione delle infrastrutture spaziali da possibili collisioni con detriti o altri satelliti.

Grazie a questo nuovo satellite, la Cina intende rafforzare la capacità di osservare e analizzare le condizioni dell’ambiente spaziale, contribuendo allo sviluppo di tecnologie più avanzate e alla gestione delle risorse orbitali con maggiore efficienza.