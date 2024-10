(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 Violenza donne. Campione (FdI): interrogazione su femminicidio di San Severo

“Presenterò una interrogazione ai ministri competenti affinché sia fatta piena luce sul caso di Celeste Palmieri, la donna di San Severo uccisa dal marito, nonostante l’uomo indossasse il braccialetto elettronico. Bisogna capire come mai il dispositivo non abbia funzionato, alla luce del precedente che ha visto una anomalia simile con il femminicidio avvenuto il 24 settembre a Torino, quando un cittadino tunisino ha ucciso la ex moglie nonostante all’uomo fosse stato imposto il braccialetto elettronico. Vicenda sulla quale ho gia’ presentato un’interrogazione. La verità va dunque accertata in tempi rapidi e vanno trovate soluzioni immediate. Sono infatti quasi tremila i braccialetti elettronici attivi in Italia per stalking e non è la prima volta che le associazioni antiviolenza segnalano malfunzionamenti, con tutti i rischi connessi”.

Lo dichiara Susanna Campione, senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.

