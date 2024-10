RoFF2024 – dom 20 ott – IL RUOLO DELLA MUSICA NELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO “CINEMA IN CONCERTO” (Teatro Olimpico, 26 ottobre)

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

la musica per il cinema si trova ancora (come lo stesso Morricone lamentava) in un inter regno che la vede – soprattutto in Italia – ancora marginale sia nell’ambito musicale che in quello cinematografico strettamente intesi. Acmf si batte da tempo per divulgare modalità e problemi della produzione musicale legata all’audiovisivo, e sarebbe bello che la stampa specializzata potesse occuparsi più da vicino di un’arte che contribuisce in modo essenziale alle emozioni che un film o una serie tv possono scatenare.

Vi segnalo il panel in oggetto sull’argomento (20 ott. ore 11.15) e altri 2 eventi che riguardano il mondo delle colonne sonore:

* L’anteprima del doc “Musicanti con la pianola” (21 ott. ore 21 al Teatro Olimpico) di Matteo Malatesta con Pivio e De Scalzi che parlano di loro ma anche e soprattutto del problematico stato delle cose nella musica per cinema, teatro e televisione. (link per lo streaming disponibile, se vuoi)

Il “Concerto per il Cinema” di Acmf (26 ott. ore 21 al Teatro Olimpico), con un’orchestra di 40 elementi tra musicisti e cantanti, diretta da Alessandro Molinari, che presenta una ricca selezione di brani storici e nuovissimi, in un programma che va da Sakamoto al Piotta.

RoFF 2024

Domenica 20 ottobre – ore 11.15/12.00

SPAZIO LAZIO TERRA DI CINEMA della REGIONE LAZIO

AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, Roma

IL RUOLO DEL COMPOSITORE NELL’ATTUALE PRODUZIONE AUDIOVISIVA – Panel

“CINEMA IN CONCERTO” – Presentazione del concerto al Teatro Olimpico di sabato 26 ottobre.

• Introduce l’incontro Pivio (Roberto Giacomo Pischiutta), Presidente di ACMF – Compositori Musica per Film.

Intervengono, in rappresentanza del Consiglio direttivo, Stefano Mainetti (già Docente di Composizione applicata al Conservatorio di Santa Cecilia. Nomination British Awards 2010 con “Alma Mater” e Menzione speciale Nastri d’argento 2022 “Grido per un nuovo Rinascimento”, in uscita la miniserie Rai “I casi di Teresa Battaglia: Ninfa dormiente”) che svilupperà il tema Intelligenza artificiale e musica e Giuliano Taviani (David di Donatello 2015 per “Anime nere” di F. Munzi, in uscita, la miniserie Rai “Mike” di Giuseppe Bonito e il film “Diamanti” di Ferzan Ozpetk) che parlerà dei Rapporti con le produzioni e le piattaforme digitali. Parteciperà l’editore Alessandro Pinnelli, CEO di FM Records.

• Alessandro Molinari, Vice Presidente di ACMF, darà alcune anticipazioni sul concerto che dirigerà sabato 26 ottobre (ore 21) al Teatro Olimpico, con un’orchestra di quaranta elementi tra musicisti e cantanti: “Cinema in concerto”, una festa della musica dedicata al mondo delle colonne sonore durante la quale il pubblico potrà ascoltare le musiche dei premi Oscar Ennio Morricone, Dario Marianelli e Ryūichi Sakamoto, insieme a quelle di molti tra i più interessanti autori delle nuove generazioni.

