Al Dipartimento di Giurisprudenza un convegno internazionale sulla sostenibilità dal 24 al 26 ottobre

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore organizza il convegno internazionale “Verso un diritto europeo della sostenibilità”, dal 24 al 26 ottobre

La sostenibilità è una delle linee portanti delle più recenti politiche europee. Dall’Unione Europea sono arrivate negli ultimi mesi e anni alcune importanti direttive ispirate all’idea guida del perseguimento della sostenibilità – ambientale, climatica, sociale – nell’attività d’impresa.

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore ha organizzato – nell’ambito del progetto FAR di Dipartimento e delle attività del Dottorato in Scienze Giuridiche – seguendo le linee del Piano strategico di Ateneo, un convegno internazionale di tre giorni, da giovedì 24 a sabato 26 ottobre, sui diversi profili giuridici della sostenibilità, che riunirà esperti della materia, di diversa estrazione scientifica e geografica, accanto a numerosi giovani studiosi, selezionati sulla base di una call for paper internazionale riservata a dottorandi della più diversa provenienza.

L’incontro dal titolo “Verso un diritto europeo della sostenibilità” vedrà anche la partecipazione di figure istituzionali di primissimo piano, dalla Corte costituzionale alla Ragioneria generale dello Stato.

“Auspichiamo che l’evento contribuisca a valorizzare il dibattito giuridico europeo sulla sostenibilità, così come la dimensione internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore e del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche” commentano Luigi Foffani, Coordinatore del Dottorato in Scienze Giuridiche e Federico Pedrini, Delegato alla ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza.

Modena, 19 ottobre 2024

