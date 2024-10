PROCESSO SALVINI, BONGIORNO: “OPEN ARMS FELICE PER LA CADUTA DEL MINISTRO, NON PER LO SBARCO”

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Abbiamo “un video”, girato “alla fine di questa vicenda. Risale al 20 agosto” dice l’avvocato Giulia Bongiorno nella sua arringa nel carcere Pagliarelli di Palermo. A bordo, rivela l’avvocato, c’è una “esplosione di gioia e c’è qualcuno che commenta. Voi cosa vi immaginate? Beh, saranno felici della libertà” visto che nel processo Matteo Salvini è addirittura accusato di sequestro di persona.

No, sottolinea Bongiorno, “chi commenta non era felice per questo, sono felici perché “Salvini è caduto”. Il 20 agosto Open è felice non perché si sbarca ma perché è caduto Salvini! Chi fa questo commento? L’odierna parte civile Oscar Camps”.

Bongiorno rilegge le dichiarazioni di Camps, in spagnolo.